МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Турция обязана отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и выйти из альянса, чтобы защитить свои интересы в свете стратегии расширения альянса на восток, заявил лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. Турция ничего не ждет от Евросоюза, заявил Эрдоган

"Турция должна немедленно проявить решимость выступить против стратегии расширения НАТО на восток. На первом этапе великое национальное собрание Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции", — отметил Перинчек.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, но заявка Швеции еще не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. В ситуации, когда Финляндия уже стала членом НАТО, Венгрия выразила сомнения относительно необходимости присоединения Швеции к альянсу.

Турции, по словам Перинчека, сейчас необходимо продемонстрировать свою решимость и отклонить запрос Швеции на вступление в Альянс.

"Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт", — заключил Перинчек.

Партия "Родина" является движением левого толка, которое основывается на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, придерживается антизападных и антиамериканских взглядов.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.