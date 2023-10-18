МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пророссийских настроениях — ерунда, он — провенгерский политик. Об это заявил президент России Владимир Путин. Орбан заявил, что Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с РФ

Глава государства ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

Путин подчеркнул, что обвинения Орбана в пророссийских настроениях — ерунда, он явряется провенгерским политиком.

По словам президента, нападки на венгерского премьера связаны с его отличной от Европы позицией и мужеством отстаивать интересы своего народа".

"У них нет такого мужества. Они ему завидуют, за это и нападают", — резюмировал Путин.