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Путин прокомментировал обвинения Орбана в пророссийской политике
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Обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пророссийских настроениях — ерунда, он — провенгерский политик. Об это заявил президент России Владимир Путин. Глава... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, в мире, владимир путин, виктор орбан, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пророссийских настроениях — ерунда, он — провенгерский политик. Об это заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.
Путин подчеркнул, что обвинения Орбана в пророссийских настроениях — ерунда, он явряется провенгерским политиком.
По словам президента, нападки на венгерского премьера связаны с его отличной от Европы позицией и мужеством отстаивать интересы своего народа".
"У них нет такого мужества. Они ему завидуют, за это и нападают", — резюмировал Путин.