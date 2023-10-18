МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал членов конгресса США помнить об Украине на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, передает издание Politico. Пушков назвал три причины, по которым Украина надоест Западу

В интервью изданию во время визита в Вашингтон Шаппс четко заявил, что случится катастрофа, если из-за "стремительно развивающегося" кризиса на Ближнем Востоке Запад забудет о необходимости поддерживать Киев.

"Очень важно, чтобы и там мы удерживали внимание мировой общественности. Мы можем это сделать. Мы можем уделять внимание одновременно и Европе, и Ближнему Востоку", — отметил британский министр.

Вопрос о дальнейшей поддержке США Украины был неясен еще до нападения ХАМАС на Израиль. Новый пакет американской помощи Украине был приостановлен после отстранения спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, что привело Киев в ужас. Шаппсу предстоит выступить перед американскими законодателями с аргументами в пользу сохранения поддержки Украины, пишет издание.

Сохраняется угроза эскалации кризиса, в который могут быть втянуты Иран и другие региональные державы. Если это произойдет, то встанет вопрос о необходимости ввода западных войск, отмечает издание.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.