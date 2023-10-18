МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Китай поддержит поправки России к резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, заявил постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь. Израиль "душит" сектор Газа, заявили в МККК

Бразилия предложила проект резолюции, который осуждает террористическую атаку ХАМАС и призывает освободить заложников без предварительных условий. Однако в документе нет прямого призыва к прекращению огня.

Россия предложила две поправки к этому проекту, которые призывают Совет Безопасности ООН безоговорочно осуждать неизбирательные удары по гражданскому населению и инфраструктуре в Газе, а также к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня.

"Мы поддержим", — сказал Чжан Цзюнь.

По словам постпреда Китая, это важно для недопущения эскалации конфликта и обеспечения гуманитарных пауз для предоставления помощи ООН и гуманитарных организаций.

Россия 17 октября представила Совбезу ООН проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. Документ предлагал "немедленное, устойчивое и полностью соблюдаемое гуманитарное прекращение огня", осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, "все акты терроризма", а также призывал к безопасному освобождению всех заложников. За проект проголосовали пять стран, шесть государств воздержались, а четыре — США, Франция, Япония и Великобритания — выступили против.