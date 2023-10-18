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Небензя прокомментировал отказ Совбеза ООН принять резолюцию России по Газе
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Российская Федерация сожалеет, что Совбез ООН потерял время, не приняв резолюцию России по Газе в понедельник, так как погибли еще люди, заявил постпред страны в ООН Василий... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, в мире, россия, израиль, оон, палестина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российская Федерация сожалеет, что Совбез ООН потерял время, не приняв резолюцию России по Газе в понедельник, так как погибли еще люди, заявил постпред страны в ООН Василий Небензя.
Резолюция Бразилии не предусматривает прекращение огня, поэтому она не поможет избежать повторения трагедии в зоне палестино-израильского конфликта, отметил Небензя.
"Если поправки России не войдут в резолюцию Бразилии, она не поможет выправлению гуманитарной ситуации в Газе", — заключил Небензя.
Россия 17 октября представила Совбезу ООН проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. Документ предлагал "немедленное, устойчивое и полностью соблюдаемое гуманитарное прекращение огня", осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, "все акты терроризма", а также призывал к безопасному освобождению всех заложников. За проект проголосовали пять стран, шесть государств воздержались, а четыре — США, Франция, Япония и Великобритания — выступили против.