МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российская Федерация сожалеет, что Совбез ООН потерял время, не приняв резолюцию России по Газе в понедельник, так как погибли еще люди, заявил постпред страны в ООН Василий Небензя. Совбез ООН вынес решение по российскому проекту резолюции по Газе и Израилю

Резолюция Бразилии не предусматривает прекращение огня, поэтому она не поможет избежать повторения трагедии в зоне палестино-израильского конфликта, отметил Небензя.

"Если поправки России не войдут в резолюцию Бразилии, она не поможет выправлению гуманитарной ситуации в Газе", — заключил Небензя.

Россия 17 октября представила Совбезу ООН проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. Документ предлагал "немедленное, устойчивое и полностью соблюдаемое гуманитарное прекращение огня", осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, "все акты терроризма", а также призывал к безопасному освобождению всех заложников. За проект проголосовали пять стран, шесть государств воздержались, а четыре — США, Франция, Япония и Великобритания — выступили против.