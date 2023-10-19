БУДАПЕШТ, 19 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что критика главы эстонского правительства Каи Каллас по отношению к встрече премьер-министра Венгрии Орбана и президента России Владимира Путина является "лицемерием в кубе", так как компания мужа Каллас продолжает сотрудничать с Россией. Си Цзиньпин прокомментировал сотрудничество России и КНР в энергетике

Ранее Путин и Орбан встретились в ходе форума "Один пояс — один путь", проходившего в Пекине. Каллас сказала западным СМИ, что она испытала глубокую неприязнь, увидев фотографии, где лидеры России и Венгрии пожимают друг другу руки.

"Премьер-министра Эстонии Каю Каллас шокировала вчерашняя встреча премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина. Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение", — написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).

Венгерский политик также отметил, что мужу Каи Каллас даже после обострения украинского конфликта все еще принадлежала доля в компании, которая поставляла сырье в объеме 30 миллионов евро на российский завод.

Ранее на портале государственного телерадиовещания ERR заявили, что транспортная компания Stark Logistics, которой частично владеет муж Каи Каллас Арво Халлик, по сей день поставляет грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, а критики Каллас заявили, что она, якобы не ведая о сотрудничестве компании ее супруга с Россией, призывала все страны мира "прекратить кровавый бизнес с Россией". Более того, эстонская оппозиция призвала Каллас покинуть пост главы кабмина.

В начале сентября Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с сотрудничеством супруга в России, но покидать свой пост она отказывается, заявив, что решение о ее возможной отставке может принять только парламент.

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