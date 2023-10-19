МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Двусторонние отношения Российской Федерации и Австралии основательно разрушены, заявил в интервью изданию РИА Новости посол России в Канберре Алексей Павловский. Австралия на два года продлила санкции на товары из России

"Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет", — подчеркнул посол.

По мнению Павловского, правительству Австралии сложно предложить что-то новое в отношении санкционной политики.

"Тут впору вспомнить слова поэта: "все что мог, ты уже совершил", — сказал дипломат.

Посол также обратил внимание на то, что ранее между странами было взаимовыгодное деловое сотрудничество, особенно в области горного дела и связанных с ним технологий, но под давлением австралийского правительства компании были вынуждены прекратить свою деятельность в России. Он признал, что австралийские предприниматели также понесли ущерб. Вместе с другими западными странами, Австралия запретила импортирование российской нефти и нефтепродуктов, что привело к общей дезорганизации мирового энергетического рынка и росту цен на топливо в Австралии.

"В принципе, их доля в энергобалансе Зеленого континента не была критичной. Больнее ударила общая дезорганизация мирового рынка энергоносителей, во что правительство Энтони Альбанезе внесло свой вклад, привычно поддержав судорожные попытки "семерки" ввести "потолок цен" на экспортируемое из России топливо. Как и следовало ожидать, "потолок" не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало", — заключил дипломат.