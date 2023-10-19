МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. ВСУ не удалось взять ни одной территории в ходе контрнаступления, заявил бывший офицер разведки США Тони Шаффер в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom. Австрийский полковник оценил перспективы Зеленского после поражения ВСУ

"Я говорю о фактах. В настоящей ситуации за все время украинского контрнаступления бойцы ВСУ не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось", — указал эксперт.

Шаффер также указал, что украинское руководство понимает, что их скоро "бросят как ненужную вещь".

По словам офицера, президент Путин знает, что США не смогут поставить Украине помощь, необходимую для поддержания наступления или обороны.

Вооруженные силы Украины уже пятый месяц пытаются наступить на разных направлениях, включая Южнодонецкое, Артемовское и Запорожское, но безуспешно.

Ранее президент России Владимир Путин также отметил, что украинская армия потеряла значительное количество людей и техники, а контрнаступление провалилось, в то время как российские войска укрепляют свои позиции на фронте.