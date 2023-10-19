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"Это эскалация". В Германии прокомментировали последствия действий ВСУ
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Поставки США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ поспособствует обострению конфликта, рассказал репортер Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt. "Это новый... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, германия, ракеты atacms
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Поставки США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ поспособствует обострению конфликта, рассказал репортер Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt.
"Это новый виток эскалации конфликта", — прокомментировал журналист.
Он добавил, что в Германии уже давно идут обсуждения поставок Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.
ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия "проигрывает" Украине. По словам сенатора Алексея Пушкова, лидер Белого дома "ушел в политический астрал" и не видит реального мира.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".