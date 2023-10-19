МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Поставки США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ поспособствует обострению конфликта, рассказал репортер Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt

Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря

Потеряют многое. Американский эксперт раскрыл, чего лишится Украина

"Это новый виток эскалации конфликта", — прокомментировал журналист.

Он добавил, что в Германии уже давно идут обсуждения поставок Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия "проигрывает" Украине. По словам сенатора Алексея Пушкова, лидер Белого дома "ушел в политический астрал" и не видит реального мира.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".