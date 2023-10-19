МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Поставки США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ поспособствует обострению конфликта, рассказал репортер Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt. Потеряют многое. Американский эксперт раскрыл, чего лишится Украина

"Это новый виток эскалации конфликта", — прокомментировал журналист.

Он добавил, что в Германии уже давно идут обсуждения поставок Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия "проигрывает" Украине. По словам сенатора Алексея Пушкова, лидер Белого дома "ушел в политический астрал" и не видит реального мира.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".