МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес не хочет подключать российские банки к платежной системе SWIFT ради возобновления зерновой сделки. Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились "африканским политиком". Лексус прокомментировал расследование МИД Финляндии

Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.

"В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с "африканским политиком" сильно переживает за зерновую сделку, но "привержен борьбе с Путиным" и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки, — рассказали пранкеры.

По их словам, Санчес выступил за использование "альтернативных методов".

Глава правительства Испании, отметили Вован и Лексус, также хочет сохранить испанское военное присутствие в Африке, чтобы не дать России стать главным игроком в регионе.

"Его поддержка представляет собой "противодействие империализму, который причинил много ущерба, стал причиной множества войн и страданий в Африке, в Латинской Америке и, конечно, в Европе", — добавили пранкеры, подчеркнув незнание премьера испании истории и колониального прошлого его страны.