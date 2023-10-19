МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в США достигла 8%, следует из данных Bankrate. Как утверждает телеканал CNBC, на таком высоком уровне показатель находится впервые с 2000 года. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

"На сегодня, в четверг, 19 октября 2023 года, текущая средняя процентная ставка по… 30-летней фиксированной ипотеке составляет 8%, что на 20 базисных пунктов выше, чем неделю назад", — следует из данных Bankrate.

Как отмечает телеканал CNBC, уровень в 8% является самым высоким с 2000 года.