2023-10-19T15:07:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/global/20231019/842027931.html
Средняя ставка по ипотеке в США выросла до максимума с 2000 года
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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в США достигла 8%, следует из данных Bankrate. Как утверждает телеканал CNBC, на таком высоком уровне... ПРАЙМ, 19.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в США достигла 8%, следует из данных Bankrate. Как утверждает телеканал CNBC, на таком высоком уровне показатель находится впервые с 2000 года.
"На сегодня, в четверг, 19 октября 2023 года, текущая средняя процентная ставка по… 30-летней фиксированной ипотеке составляет 8%, что на 20 базисных пунктов выше, чем неделю назад", — следует из данных Bankrate.
Как отмечает телеканал CNBC, уровень в 8% является самым высоким с 2000 года.