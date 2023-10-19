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Посольство России в Израиле раскрыло число погибших россиян
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Число россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, увеличилось до 19. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Российской Федерации... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , новости, в мире, россия, израиль, погибшие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Число россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, увеличилось до 19. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Тель-Авиве Марина Рязанова.
«Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. <…> Прилагаем максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан», — прокомментировали в российском диппредставительстве.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что движение ХАМАС объявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы на юге Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.