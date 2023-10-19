МОСКВА, 19 октября — ПРАЙМ. Венгрия может стать "троянским конем" России в ЕС и НАТО, если она продолжит бойкотировать антироссийские решения, сказал председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. В Венгрии раскритиковали слова премьера Эстонии о встрече Орбана и Путина

Ранее во вторник, 17 октября, в рамках форума "Один пояс — один путь" в Китае президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели рабочую встречу. По словам венгерского лидера, Будапешт не хочет начинать противостояние с Москвой и намерен продолжать и развивать двусторонние отношения, настолько это будет возможно в условиях санкций против России.

"Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине", — цитирует Стойческу издание РИА Новости.

В эфире для радио Sputnik финансовый эксперт Александр Лосев раскрыл, как российско-венгерские отношения могут сказаться на Европе.

Ранее глава эстонского правительства Кая Каллас резко осудила Орбана за проведенную встречу с Путиным. Она отметила, что ей было "очень-очень неприятно" при виде фотографий, где лидеры России и Венгрии пожимают друг другу руки.