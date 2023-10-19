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В США раскрыли причину тесного сотрудничества России и Китая
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Китай считает сотрудничество с Российской Федерацией важным для своего развития, говорится в ежегодном отчете Пентагона для членов Конгресса США. "Китай видит свое "безграничное"... ПРАЙМ, 19.10.2023
новости, в мире, россия, сша, китай, сотрудничесвто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Китай считает сотрудничество с Российской Федерацией важным для своего развития, говорится в ежегодном отчете Пентагона для членов Конгресса США.
"Китай видит свое "безграничное" сотрудничество с Россией как существенное для продвижения своего развития и становления в качестве сверхдержавы", — сообщается в отчете.
Президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае. 18 октября российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров обсуждалась вся двусторонняя повестка, включая вопросы экономики, финансов, политическое взаимодействие, совместной работы на международных площадках. Визит президента России еще раз подтвердил, что Россия остается одним из крупнейших союзников Китая. Кроме того, участие Путина в форуме "Один пояс — один путь" демонстрирует высокий уровень стратегической координации между Москвой и Пекином.