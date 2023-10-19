МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Антимонопольные санкции ЕС против Google повысили популярность поисковой системы Яндекс у пользователей смартфонов на Android в Европе, пишет агентство Bloomberg. "Яндекс Маркет" расширил ассортимент бывших в употреблении вещей

Рост популярности Яндекс последовал за антимонопольным постановлением Евросоюза против Google Inc., которое привело к том, что пользователи смартфонов выбирают конкурентов, пишет агентство.

Пользователи Android в 23 европейских странах могут выбрать Яндекс как основную поисковую систему. По данным агентства, Яндекс вошел в пятерку популярных вариантов в Германии, Италии, Чехии и Дании.

Член Европарламента Стефани Йон-Куртен выразила обеспокоенность доступностью Яндекса в Европе.

"Большую обеспокоенность вызывает то, что "Яндексу" — компании, тесно связанной с Москвой — все еще разрешено работать на европейском рынке. Проблема не в выборе, а в том что Яндекс все еще один из вариантов", — заявила она.

В июне ЕК уведомила Google о нарушении правил конкуренции в сфере интернет-рекламы. Антимонопольные регуляторы ЕС изучают возможность потребовать от компании разделения рекламно-технологического подразделения, а также предписание о продаже некоторых частей этого бизнеса.

В сентябре ЕС объявил компанию (Яндекс — прим. ред.) ответственной в пропаганде российских государственных СМИ в поисковой ленте, а также удаление материалов, в которых выражалась критика политики Москвы.