БУДАПЕШТ, 19 окт — ПРАЙМ. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач уличил в лицемерии западных критиков венгерского премьер-министра Виктора Орбана за встречу с Путиным в рамках форума "Один пояс, один путь" в Китае. Сийярто заявил, что Венгрия не стремится сократить поставки газа из России

"Двусторонняя встреча премьер-министра Орбана с президентом Путиным в Пекине на этой неделе спровоцировала некоторых из самых верных наших критиков," написал Ковач в своем блоге About Hungary.

Ковач напомнил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала встречу Виктора Орбана и Владимира Путина "очень неприятной и лишенной логики", в ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал слова эстонского премьера "лицемерием в кубе", упоминая ситуацию с бизнесом мужа Каллас.

Цитируя предложение президента Чехии Петра Павела о выходе Чехии из Вышеградской группы (Объединение четырех стран ЕС: Венгрии, Чехии, Польши и Словакии — прим. ред.) из-за "недемократических действий" венгерского премьера, чиновник отметил, что президент Чехии также призывал установить наблюдение за всеми россиянами, восхваляя обращение США с этническими японцами вовремя Второй мировой войны.

Политик назвал "крайне забавным" то, как западные политики критикуют венгерское правительство за открыто проявляемую заинтересованность в поддержании дипломатических отношений с Россией, в то время как их моральное превосходство — это "лишь фасад".

Будапешт всегда выступал за открытый и прозрачный диалог в конфликте на Украине, что является одной из очевидных причин сохранение нормальных отношений с Москвой, помимо "экономической реальности энергетической зависимости".

Ранее Сийярто заявлял, что члены ЕС и НАТО неоднократно пытались отговорить Венгрию встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.