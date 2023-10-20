ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. США провели подземные испытания на испытательном полигоне в Неваде, тесты прошли в день отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) российской стороной, говорится в опубликованном сообщении минэнерго США. Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году.

Ранее на неделе Государственнаяы Дума приняла закон, отзывающий ратификацию договора.

"Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — следует из публикации министерства.

Уточняется, что испытания проводили в целях снижение глобальных ядерных угроз.