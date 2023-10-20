2023-10-20T09:37:00+03:00
2023-10-20T10:09:21+03:00
2023-10-20T09:37:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231020/842033130.html
США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США провели подземные испытания на испытательном полигоне в Неваде, тесты прошли в день отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)... ПРАЙМ, 20.10.2023
новости, в мире, россия, сша, двзяи
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/21/840992196.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/21/840992196.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/21/840992195.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/21/840992195.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/21/840992183.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/21/840992183.jpg
https://1prime.ru/society/20231018/842013778.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. США провели подземные испытания на испытательном полигоне в Неваде, тесты прошли в день отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) российской стороной, говорится в опубликованном сообщении минэнерго США.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году.
Ранее на неделе Государственнаяы Дума приняла закон, отзывающий ратификацию договора.
"Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — следует из публикации министерства.
Уточняется, что испытания проводили в целях снижение глобальных ядерных угроз.