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Глава Еврокомиссии раскрыла расходы ЕС на военную помощь Украине
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Евросоюз предоставил Украине почти 90 миллиардов долларов поддержки с февраля прошлого года, порядка трети этой суммы составила военная помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер... ПРАЙМ, 20.10.2023
экономика, новости, в мире, евросоюз, украина, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Украине почти 90 миллиардов долларов поддержки с февраля прошлого года, порядка трети этой суммы составила военная помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время своего выступление в Вашингтоне.
"Мы уже передали Украине почти 90 миллиардов долларов помощи, из которых $27 млрд — это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины", — отметила фон дер Ляйен.
Более того, фон дер Ляйен упомянула о старте процесса вхождения Украины в Евросоюз.
Ранее Россия направляла странам-членамм НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, могут стать законной целью для России. Он также упомянул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.