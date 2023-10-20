МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Украине почти 90 миллиардов долларов поддержки с февраля прошлого года, порядка трети этой суммы составила военная помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время своего выступление в Вашингтоне. Урсула фон дер Ляйен рассказала о реальной цели санкций против России

"Мы уже передали Украине почти 90 миллиардов долларов помощи, из которых $27 млрд — это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины", — отметила фон дер Ляйен.

Более того, фон дер Ляйен упомянула о старте процесса вхождения Украины в Евросоюз.

Ранее Россия направляла странам-членамм НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, могут стать законной целью для России. Он также упомянул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.