МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Действия Израиля в секторе Газа оказали негативное влияние на усилия стран Запада привлечь Глобальный Юг на сторону Украины, пишет издание РИА Новости со ссылкой на Financial Times. В США раскрыли, как Украина "доведет" НАТО

Западные страны пытались убедить международное сообщество в правильности своей позиции относительно Украины, однако реакция на бомбардировки Газы показала, что правила игры могут быть пересмотрены, отмечают в издании. В результате мир начал делиться на сторонников и противников действий Израиля, в то время как Украина стала постепенно исчезать из мировой повестки, отмечают в издании.

"Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна. Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие",- сообщает издание со ссылкой на одного из высокопоставленных дипломатов G7.

Более того, развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, рассматривая ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США. Совет Безопасности ООН дважды блокировал резолюции о прекращении боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ. Вместо того чтобы призвать к прекращению огня, американский лидер Джо Байден заявил, что Израиль не наносит удары по больницам в Газе, отмечают в газете.

"Разлад между Западом и странами Юга действительно одно из последствий обстроившегося конфликта в Палестине. Однако и до этого нарастали противоречия, что было очевидно на встрече в Джидде, где проводились консультации по мирному урегулированию украинского конфликта. Саудовская Аравия тогда предложила альтернативу поддерживаемому на Западе плану Зеленского. Не получилось навязать это и G20. Многие государства отказываются проводить переговоры без России. Раскол усугубился и получил вот такую конфигурацию", — сообщил агентству РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.