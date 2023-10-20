МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украине придется отказаться от территорий ради достижения мира, сообщает издание Front Populaire. В США рассказали, какие территории может потерять Украина

"Решение конфликта на Украине не может ограничиться прекращением огня и "заморозкой" конфликта, учитывая масштабы сложившейся гуманитарной катастрофы. Решение потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности в Европе", — заявил эксперт Жак Сапир изданию.

По мнению эксперта, для решения конфликта и обеспечения мира, Киеву придется согласиться на четыре условия. Во-первых, Украина должна признать потерю своих территорий. Во-вторых, Киеву придется согласиться на "нейтрализацию" и отказаться от присоединения к НАТО и Евросоюзу. Затем, в Конституции должно быть подтверждено использование русского языка наравне с украинским. Наконец, Украина должна пройти через процесс "демилитаризации", что подразумевает ограничение количества тяжелого вооружения (реактивных систем залпового огня, артиллерии, дронов и т.д).

"Понятно, что националистическая фракция нынешнего украинского правительства с этими положениями не может согласиться. Но какой еще есть выход?", — пишет издание.

Сапир подчеркивает, что переговоры должны состоять из нескольких параллельных этапов. Помимо переговоров с Украиной, направленных на стабильное прекращение боевых действий, необходимо провести военные переговоры между Россией и НАТО. Это должно привести к заключению нового договора о безопасности в Европе с ограничениями на размещение вооружений с обеих сторон. Политические переговоры должны вестись между Россией и Евросоюзом или ключевыми странами ЕС (Германия, Франция, Италия, Польша) с целью пересмотра приемлемых отношений между этими странами в соответствии с нормами международного права.