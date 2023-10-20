МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Турции восхитились решением российского лидера Владимира Путина начать патрулирование акватории Черного моря боевыми самолетами, оснащенными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщает издание HABER7. Турция ничего не ждет от Евросоюза, заявил Эрдоган

"Если бы все были такими храбрыми, как Путин", — прокомментировал читатель.

"Мы поддерживаем Путина", — согласился второй.

"Мы поддерживаем Россию. Отныне США, совершенно четко и ясно, нам враг", — отметил комментатор.

Наконец, комментаторы сошлись во мнении, что необходимо закрыть американские базы в Турции и разместить российские. Америка доказала, что она Турции не друг. Единственный враг Турции — это Америка.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы России будут непрерывно патрулировать территорию Черного моря с целью наблюдения за происходящим в Средиземноморье.