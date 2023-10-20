МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Турции восхитились решением российского лидера Владимира Путина начать патрулирование акватории Черного моря боевыми самолетами, оснащенными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщает издание HABER7

Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Турция ничего не ждет от Евросоюза, заявил Эрдоган

"Если бы все были такими храбрыми, как Путин", — прокомментировал читатель.

"Мы поддерживаем Путина", — согласился второй.

"Мы поддерживаем Россию. Отныне США, совершенно четко и ясно, нам враг", — отметил комментатор.

Наконец, комментаторы сошлись во мнении, что необходимо закрыть американские базы в Турции и разместить российские. Америка доказала, что она Турции не друг. Единственный враг Турции — это Америка.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы России будут непрерывно патрулировать территорию Черного моря с целью наблюдения за происходящим в Средиземноморье.