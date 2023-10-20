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"США нам враг". В Турции восхитились решением Путина по Черному морю
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В Турции восхитились решением российского лидера Владимира Путина начать патрулирование акватории Черного моря боевыми самолетами, оснащенными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал",... ПРАЙМ, 20.10.2023
общество , новости, в мире, россия, турция, черное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Турции восхитились решением российского лидера Владимира Путина начать патрулирование акватории Черного моря боевыми самолетами, оснащенными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщает издание HABER7.
"Если бы все были такими храбрыми, как Путин", — прокомментировал читатель.
"Мы поддерживаем Путина", — согласился второй.
"Мы поддерживаем Россию. Отныне США, совершенно четко и ясно, нам враг", — отметил комментатор.
Наконец, комментаторы сошлись во мнении, что необходимо закрыть американские базы в Турции и разместить российские. Америка доказала, что она Турции не друг. Единственный враг Турции — это Америка.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы России будут непрерывно патрулировать территорию Черного моря с целью наблюдения за происходящим в Средиземноморье.