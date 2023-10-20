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Медведев назвал последствия выхода за буйки идеологии на Западе
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В западных странах наказуем выход за буйки идеологических трендов, заявил замруководителя Совбеза России, председатель партии ЕР Дмитрий Медведев. Политик отметил, что выход за... ПРАЙМ, 20.10.2023
новости, в мире, дмитрий медведев, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В западных странах наказуем выход за буйки идеологических трендов, заявил замруководителя Совбеза России, председатель партии ЕР Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что выход за буйки западного идеологического тренда прямо наказуем. Так он прокомментировал новости об осуждении футболиста Карима Бенземы.
Спортсмен публиковал посты в поддержку Палестины, за что был раскритикован главой МИД Франции Жеральдом Дарманеном.
"Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам — нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики — просто расходный материал", — написал Медведев в Telegram.
Ранее зампред российского Совбеза называл удар по больнице в Газе чудовищным и военным преступлением. По его словам, вина за атаку лежит на США.
17 октября Израиль, по словам представителя Минздрава Газы, нанес удар по баптистской больнице "Аль-Ахли". Тель-Авив, в свою очередь, возложил вину за случившееся на группировку "Исламский джихад".