МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В западных странах наказуем выход за буйки идеологических трендов, заявил замруководителя Совбеза России, председатель партии ЕР Дмитрий Медведев. "Предал демократию". В Госдуме прокомментировали политику Байдена

Политик отметил, что выход за буйки западного идеологического тренда прямо наказуем. Так он прокомментировал новости об осуждении футболиста Карима Бенземы.

Спортсмен публиковал посты в поддержку Палестины, за что был раскритикован главой МИД Франции Жеральдом Дарманеном.

"Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам — нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики — просто расходный материал", — написал Медведев в Telegram.

Ранее зампред российского Совбеза называл удар по больнице в Газе чудовищным и военным преступлением. По его словам, вина за атаку лежит на США.

17 октября Израиль, по словам представителя Минздрава Газы, нанес удар по баптистской больнице "Аль-Ахли". Тель-Авив, в свою очередь, возложил вину за случившееся на группировку "Исламский джихад".