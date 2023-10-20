МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Палестина и Израиль образумятся и сядут за стол переговоров, а также решения Совбеза ООН и реалии, сложившиеся после 1967 года. Лавров оценил отношение Европы к Украине

"Надеюсь, все образумятся и сядут за стол переговоров", — сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Министр добавил, что "необходимо будет смотреть на карту и соотносить свои практические действия с решением СБ ООН, и учитывать реалии, сложившиеся после 1967 года".

Более того, министр добавил, что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года.

"Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял, и от которых никто не отказывался. Эти резолюции предполагают достижения договоренностей о создании Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", — сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".

"То, что Израиль односторонними своими действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, всем это известно", — добавил Лавров.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.