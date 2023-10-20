СТАМБУЛ, 20 окт — ПРАЙМ. Турция ужесточает правила выдачи ВНЖ за владение недвижимостью. Теперь ее минимальная стоимость будет равна 200 тысячам долларов вместо прежних 50 тысяч в некрупных городах и 75 тысяч в мегаполисах, рассказал для РИА Новости источник в Управлении по делам миграции. Турция и Россия планируют расширить область расчетов в нацвалютах

"Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов. Также, по новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость – ред.), кадастровая оценка не требуется", — рассказал источник.

Уточняется, что правила распространятся на тех, кто купил недвижимость после 16 октября. Более того минимальная его стоимость для возможности подать заявку на ВНЖ будет равно во всей Турции.

Для владельцев недвижимости, приобретенной до 16 октября, действуют прежние правила — минимальная стоимость квартиры равна 50 тысячам долларов в небольших городах и 75 тысячам в мегаполисах, как, например, Стамбул и Измир. Помимо этого, требуют и тапу, и документ об оценке.

По данным Управления на 12 октября, в Турции сейчас более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян — более 122 тысяч.