МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Попытки давления и сдерживания России со стороны США — не секрет, но они были малоэффективные, и так будет в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зеленский начал надоедать США и Европе, заявил Песков

"Насколько мы понимаем, президент США говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать России. Мы это знали давно, это не секрет. При этом Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все вот эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективны, будут они малоэффективными и в будущем", — сказал Песков, комментируя заявления Байдена.

Ранее глава Белого дома выступил с обращением к нации.

Кроме того, Минэнерго США сообщало о проведении подземных испытаний на полигоне в Неваде в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы — и Америка, и Россия — являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на испытания.

При этом, подчеркнул пресс-секретарь президента, это было не ядерное испытание.

Комментируя высказывания Байдена в адрес России, официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва не приемлет такой тон в отношении государства и Владимира Путинаи.

"Понятно, что сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент международной обстановки, имеется ввиду и война на Ближнем Востоке. Он весьма эмоциональный и эмоций много в выступлениях у разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств и вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении России, в отношении нашего президента", — пояснил Песков.