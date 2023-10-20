МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. США не смогут одолеть Россию на поле боя, сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для канала Redacted. Попытки давления на Россию со стороны США малоэффективны, заявил Песков

"Сегодня у нас буквально всего один конфликт, и мы не можем вести даже его. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить", — сказал Риттер.

Риттер отмечает, что США, вероятно, "слишком слабы".

По словам экс-разведчика, в настоящий момент Вашингтон не может выиграть войну ни в одной части мира против любого противника, который владеет хоть каким-то военным потенциалом.

В Кремле много раз заявляли, что альянс НАТО стремиться лишь к противостоянию с Россией, дальнейшее расширение блока подвергнет опасности всю Европу.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что Россия в течение 30 лет предпринимала попытки принять совместное решение в отношении безопасности в Европе, но сталкивалась с обманом, враньем и шантажом.