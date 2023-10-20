МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — ничто иное, как проявление крайней формы национализма и ксенофобии, которые служат для разжигания межрелигиозной и межэтнической ненависти, написала в своем Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова. 

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Поведение фон дер Ляйен возмутило Европу, пишут СМИ

"Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти. Она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза", — пишет Захарова.

Более того, она отмечает, что фон дер Ляйен не говорит ни слова о тех жертвах, которые пали во время американской "борьбы с террором в таких странах, как, например, Ирак и Афганистан.

Ранее в четверг, 19 октября, Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Институте Хадсона в США заявила, что Россия и ХАМАС похожи, потому что используют варварские методы борьбы. Она сравнила это с заразой, которую не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион.