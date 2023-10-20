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"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины
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Если Запад не пойдет на переговоры по конфликту на Украине, то Россия в случае необходимости может взять Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... ПРАЙМ, 20.10.2023
право, общество , новости, в мире, сша, украина, россия, мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Если Запад не пойдет на переговоры по конфликту на Украине, то Россия в случае необходимости может взять Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
"Исторически это (Одесса и Харьков — прим. ред.) русские города и никогда не были частью Украины", — отмечает он.
По мнению офицера, президент России никогда не проявлял заинтересованности в приросте территории страны в ходе СВО, а отказ Запада выйти на переговоры вынуждает Москву принимать решение о продвижении войск.
Россия неоднократно выражала готовность вести переговоры, но Киев ввел запрет на законодательном уровне. Как отметили в Кремле, на данный момент нет предпосылок к переходу обстановки в мирное русло, а достижение целей спецоперации остается приоритетной задачей для Москвы.