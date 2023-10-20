МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Евросоюза определили повестку заседания, на первом месте будет палестино-израильский конфликт, Украину сместили на второе место, заявил высокопоставленный представитель ЕС. "За гранью добра и зла". Медведев оценил заявления Байдена по Израилю

Заседание глав европейских МИД пройдет в Люксембурге 23 октября.

"Три основных пункта в повестке: Израиль и Газа, Украина, а также Армения и Азербайджан", — сказал представитель ЕС.

По его словам, министры обсудят пути предупреждения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, предоставление гуманитарной помощи, освобождение заложников, а также защиту мирных жителей.

Представитель Евросоюза добавил, что главы МИД также намерены коснуться "мирной формулы" Зеленского и гарантий безопасности.

Он также отметил, что стороны поговорят об урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией.