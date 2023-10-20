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Украину сместили. Главы МИД ЕС определили повестку заседания
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Министры иностранных дел стран Евросоюза определили повестку заседания, на первом месте будет палестино-израильский конфликт, Украину сместили на второе место, заявил... ПРАЙМ, 20.10.2023
новости, в мире, ес, украина, израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Евросоюза определили повестку заседания, на первом месте будет палестино-израильский конфликт, Украину сместили на второе место, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
Заседание глав европейских МИД пройдет в Люксембурге 23 октября.
"Три основных пункта в повестке: Израиль и Газа, Украина, а также Армения и Азербайджан", — сказал представитель ЕС.
По его словам, министры обсудят пути предупреждения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, предоставление гуманитарной помощи, освобождение заложников, а также защиту мирных жителей.
Представитель Евросоюза добавил, что главы МИД также намерены коснуться "мирной формулы" Зеленского и гарантий безопасности.
Он также отметил, что стороны поговорят об урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией.