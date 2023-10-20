МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Число россиян, погибших в ходе израильско-палестинского конфликта, достигло 20, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. МИД призвал россиян отказаться от посещения Израиля

Посольство России сообщило, что, по имеющимся данным, в ходе конфликта погибло 20 россиян, двое в заложниках и семеро числятся пропавшими без вести.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной палестинским движением ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" против движения ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней армия Израиля взяла под контроль все населенные пункты у границы с Газой, начали ракетные удары по объектам, включая гражданские, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, в Израиле погибло более 1300 человек.

МИД России призывает стороны прекратить боевые действия. По мнению президента России Владимира Путина, урегулирование конфликта возможно только при соблюдении "двугосударственной" формулы, утвержденной СБ ООН, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.