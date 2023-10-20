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Число погибших россиян в израильско-палестинском конфликте достигло 20
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Число россиян, погибших в ходе израильско-палестинского конфликта, достигло 20, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Посольство России сообщило, что, по имеющимся... ПРАЙМ, 20.10.2023
право, общество , здоровье, новости, в мире, россияне, израиль, палестина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Число россиян, погибших в ходе израильско-палестинского конфликта, достигло 20, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Посольство России сообщило, что, по имеющимся данным, в ходе конфликта погибло 20 россиян, двое в заложниках и семеро числятся пропавшими без вести.
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной палестинским движением ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" против движения ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней армия Израиля взяла под контроль все населенные пункты у границы с Газой, начали ракетные удары по объектам, включая гражданские, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, в Израиле погибло более 1300 человек.
МИД России призывает стороны прекратить боевые действия. По мнению президента России Владимира Путина, урегулирование конфликта возможно только при соблюдении "двугосударственной" формулы, утвержденной СБ ООН, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.