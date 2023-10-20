МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Потенциальное сокращение военной поддержки Украины со стороны США из-за эскалации палестино-израильского конфликта станет "трагической ошибкой", заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины

"Некоторые в Вашингтоне заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", — пишет Джонсон в своей статье для издания Telegraph.

Джонсон отметил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке является "по сути той же самой борьбой, которая ведется на Украине в течение последних десяти лет". По мнению Джонсона, Украина и Израиль представляют собой два фронта в борьбе за свободу "против разных голов одной и той же гидры".

Поэтому, как пишет бывший премьер, США должны продолжать помогать и Украине, и Израилю.