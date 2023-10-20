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Французские виноделы опустошили грузовик с испанским вином
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Французские виноделы устроили акцию на границе с Испанией, разгромив грузовик с испанским вином, сообщает Le Parisien. Недовольство французских фермеров вызвало низкая стоимость... ПРАЙМ, 20.10.2023
сельское хозяйство, общество , экономика, промышленность, новости, в мире, франция, испания, вино, конкуренция
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Французские виноделы устроили акцию на границе с Испанией, разгромив грузовик с испанским вином, сообщает Le Parisien.
Недовольство французских фермеров вызвало низкая стоимость ввозимого из соседней страны вина. По словам одного из виноделов, в Испании низкие сборы, фермеры имеют право применять любые химикаты на свой виноград, в результате чего вино из Испании стоит вдвое дешевле французского.
Виноделы Франции устроили акцию на границу с Испанией, по сообщениям издания, протестующие вылили на землю 24 тысячи литров розового вина из захваченного грузовика, а также партии из 10 тысяч бутылок игристого.
После всех вылитых литров вина, протестующие провели встречу с властями в префектуре, по результатам которой лидер винодельческого союза Од Фредерик Руане пообещал принять меры по достижению "ценовой справедливости".
В сентябре в Португалии взорвались два резервуара винного предприятия, в итоге продукция завода затопила несколько улиц города, образовав красные реки между домов. Экологического вреда, а именно попадания вина в реку Сертима, удалось избежать.