МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Французские виноделы устроили акцию на границе с Испанией, разгромив грузовик с испанским вином, сообщает Le Parisien. Банкиры оценили преимущества инвестиций в российское вино

Недовольство французских фермеров вызвало низкая стоимость ввозимого из соседней страны вина. По словам одного из виноделов, в Испании низкие сборы, фермеры имеют право применять любые химикаты на свой виноград, в результате чего вино из Испании стоит вдвое дешевле французского.

Виноделы Франции устроили акцию на границу с Испанией, по сообщениям издания, протестующие вылили на землю 24 тысячи литров розового вина из захваченного грузовика, а также партии из 10 тысяч бутылок игристого.

После всех вылитых литров вина, протестующие провели встречу с властями в префектуре, по результатам которой лидер винодельческого союза Од Фредерик Руане пообещал принять меры по достижению "ценовой справедливости".

В сентябре в Португалии взорвались два резервуара винного предприятия, в итоге продукция завода затопила несколько улиц города, образовав красные реки между домов. Экологического вреда, а именно попадания вина в реку Сертима, удалось избежать.