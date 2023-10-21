МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Американские ракеты ATACMS показали свою неэффективность из-за контрмер российских военных, сообщает британское издание Spectator. Украина может занять второе место по объемам помощи от США

"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель. Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось", — сообщается в статье.

Также отмечается, что Россия показала свою готовность к адаптации к любому оружию, поставляемое Западом Киеву.

Издание отмечает, что наращивание финансовой помощи и поставок вооружения от Запада не повернет конфликт вспять, так как, по мнению автора, контрнаступление Киева было провалено.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон ранее заявила, что недавно Вашингтон предоставил Киеву ATACMS. При этом поставки этих ракет с уменьшенной дальностью в 165 километров не анонсировались.

Радиоэлектронной борьбой называют разновидность борьбы с использованием вооружений на новых физических принципах — радиоизлучения, радиоволны, изменения среды. По данным Минобороны России, РЭБ является одним из основных видов оперативного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Кассетные боеприпасы М74 от ATACMS обнаружили в Бердянске в Запорожской области, который в ночь на вторник подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне".