РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 21 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден разжигает "третью мировую войну", заявил лидер франции КПРФ Геннадий Зюганов в ходе седьмого октябрьского пленума в Подмосковье. "Трагическая ошибка". Борис Джонсон испугался решения США по Украине

"Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну", — сказал Зюганов, упоминая недавнее обращение Байдена к нации.

Ранее Джо Байден провел обращение к гражданам США. В своей речи он назвал помощь Штатов Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая может принести пользу будущим поколениям.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.