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В Турции рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может нести глобальные последствия для мира, Турция выступает за прекращение огня и немедленного начала переговорного процесса, сообщил... ПРАЙМ, 21.10.2023
новости, в мире, турция, ближний восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 21 окт — ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может нести глобальные последствия для мира, Турция выступает за прекращение огня и немедленного начала переговорного процесса, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего выступления на саммите в Каире по ситуации в секторе Газа.
"Нынешний кризис наряду с географическим расширением может иметь глобальные последствия. Турция добивается устойчивого прекращения огня и долгосрочного мира. Мы перед историческим этапом. Турция считает, что с началом гуманитарной помощи и окончания вражды может начаться мирный процесс", — заявил Фидан в своем выступлении.