АНКАРА, 21 окт — ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может нести глобальные последствия для мира, Турция выступает за прекращение огня и немедленного начала переговорного процесса, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего выступления на саммите в Каире по ситуации в секторе Газа. Удар по больнице в Газе нанес не Израиль, заявил Байден

"Нынешний кризис наряду с географическим расширением может иметь глобальные последствия. Турция добивается устойчивого прекращения огня и долгосрочного мира. Мы перед историческим этапом. Турция считает, что с началом гуманитарной помощи и окончания вражды может начаться мирный процесс", — заявил Фидан в своем выступлении.