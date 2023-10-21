МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Google может последовать просьбе Киева и начать процесс "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Санкции ЕС против Google повысили популярность Яндекса в Европе, пишет СМИ

"Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", — пишет депутат в своем Telegram-канале.

Отмечается, что, в соответствии с требованиями Киева, Крым должен отображаться в Google-картах как украинская территория. Это нужно, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина отсоединена от географической принадлежности к СНГ.

Соответствующие требования высказала первая леди Украины Елена Зеленская в ходе встречи с представителями компании.

По словам Горелкина, Киев пойдет на все, чтобы уничтожить русский язык. Однако, как заключает депутат, толку от этого мало: множество украинских граждан продолжают говорить по-русски.