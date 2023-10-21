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В ГД рассказали, что Google может начать "дерусификацию"
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Google может последовать просьбе Киева и начать процесс "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Выполнит ли Google... ПРАЙМ, 21.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, google
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Google может последовать просьбе Киева и начать процесс "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", — пишет депутат в своем Telegram-канале.
Отмечается, что, в соответствии с требованиями Киева, Крым должен отображаться в Google-картах как украинская территория. Это нужно, чтобы поисковая выдача в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", а Украина отсоединена от географической принадлежности к СНГ.
Соответствующие требования высказала первая леди Украины Елена Зеленская в ходе встречи с представителями компании.
По словам Горелкина, Киев пойдет на все, чтобы уничтожить русский язык. Однако, как заключает депутат, толку от этого мало: множество украинских граждан продолжают говорить по-русски.