МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Японские рыбаки будут нести серьезные убытки из-за антироссийских санкций, пока отношения между Москвой и Токио не нормализуются, доступ к Курилам для них заблокирован, пишет издание Hokkaido Shimbun. Япония опубликовала статистику торговли с Россией

"Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", — жалуются рыбаки.

Также сообщается, что они уже направили несколько сообщений в японское правительство с просьбой компенсировать им все убытки. В свою очередь Москва отвергает просьбы по разрешению вылова на территории Курильский островов в условиях антироссийской политики Токио.

Сообщается, что текущая ситуация делает надежды Японии на возврат территорий несбыточными, так как ранее японское правительство говорило "об особом статусе Токио на Курилах" в связи с активным промыслом рыбаков.

Территориальные споры России и Японии остались неурегулированными после Второй мировой войны, когда вся цепь Курильских островов вошла в состав Советского союза, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией.

Глава российского МИД Сергей Лавров 19 мая 2015 года заявил, что Япония остается единственной страной в мире, которая подвергает сомнению итоги Второй мировой войны, оспаривая принадлежность Курильских островов. Министр напомнил, что после Второй мировой войны вся цепь Курил вошла в состав Советского Союза.