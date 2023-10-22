МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Министерство обороны Германии бьет тревогу из-за того, что в проекте бюджета на 2024 год не хватает порядка пяти миллиардов евро на помощь Украине, пишет немецкое издание Bild. Почему Германия не разрешает Украине бомбить Крымский мост

"… Выяснилось, что федеральный министр финансов Кристиан Линднер … запланировал слишком маленькую сумму для Украины в бюджете на следующий год. Министерство обороны обеспокоено: в бюджете на 2024 год не хватает более 5 миллиардов евро на помощь Украине", — сообщает издание.

Уточняется, что министерство обороны Германии требует заложить дополнительные 5,22 миллиарда евро на военную поддержку для Украины: 880 миллионов — на ПВО, 675 миллионов — на бронированную военную технику, 390 миллионов евро — для инженерных войск, 935 миллионов — на защитную экипировку и 2,34 миллиарда евро — на ремонт, запасные детали и логистику.

В настоящее время проект бюджета проходит стадию обсуждения и согласования, окончательно он должен быть принят в ноябре.

Ранее Россия направляла странам-членам НАТО ноту против поставок Киеву вооружений. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, могут стать законной целью для России. Он также упомянул, что США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте на Украине, и речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

По словам Лаврова, блок НАТО и США "играют с огнем". Он отметил, что если Запад продолжить накачивать Украину вооружением, российско-украинские переговоры будут заведомо обречены на провал.