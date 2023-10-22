МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Украина была готова сесть за стол переговоров с Россией в марте 2022 года, однако этому воспрепятствовали США, высказался экс-канцлер Германии Герхард Шредер для газеты Berliner Zeitung. Германия рассказала, когда Запад надавит на Украину для прекращения огня

"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым (переговорщиком, ныне министр обороны Украины — ред.) украинцы не договорились о мире, потому что им не позволили. Им приходилось сначала спрашивать у американцев обо всем, что они обсуждали", — сообщил Шредер.

По словам экс-канцлера Германии, условия мирного разрешения конфликта состояли из пяти основных пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление русского языка на законодательном уровне, придание особого статуса Донбассу. В качестве четвертого пункта гарантии безопасности для Киева от постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии.

"В-пятых, Крым. Как долго Крым российский? Крым для России — не просто участок земли, а часть ее истории. Можно было закончить войну, если бы не геополитические интересы", — заявил бывший канцлер.

Шредер также добавил, что в прошлом году украинская сторона обращалась к нему с просьбой взять на себя роль посредника в переговорах с Россией.

В Кремле не раз указывали на готовность к переговорам с украинской стороной, однако Киев запретил их на законодательном уровне.