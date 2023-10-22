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США намерены сменить миропорядок, заявил Пушков
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Миру нужен новый мировой порядок, так как старый устарел и ведет к хаосу, США намерены возглавить новое мироустройство, но у них это не выйдет, написал в своем Tеlegram-канале... ПРАЙМ, 22.10.2023
новости, в мире, россия, мир, сша, алексей пушков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Миру нужен новый мировой порядок, так как старый устарел и ведет к хаосу, США намерены возглавить новое мироустройство, но у них это не выйдет, написал в своем Tеlegram-канале заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мироустройство требует коренных изменений, а новый миропорядок должны возглавить Соединенные Штаты.
"Следует понимать: это не мантра в устах престарелого и, возможно, уходящего президента США. Это мировоззренческое и политическое кредо всего американского правящего класса", — пишет Пушков.
По словам парламентария, США даже в условиях ослабления своей гегемонии будут продолжать держаться за доминирующее положение, прикрывая это под маской "распространения демократии".
Пушков уточняет, что сделать это США попытаются путем превращения Запада в коллективный лагерь за счет инкорпорации в его глобальные структуры и финансы главных центров экономической и политической власти незападного мира, а также "сдерживания" основных мировых противников — Россию и Китай.