МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Миру нужен новый мировой порядок, так как старый устарел и ведет к хаосу, США намерены возглавить новое мироустройство, но у них это не выйдет, написал в своем Tеlegram-канале заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. США сокрушили своего союзника вместо России, пишет СМИ

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мироустройство требует коренных изменений, а новый миропорядок должны возглавить Соединенные Штаты.

"Следует понимать: это не мантра в устах престарелого и, возможно, уходящего президента США. Это мировоззренческое и политическое кредо всего американского правящего класса", — пишет Пушков.

По словам парламентария, США даже в условиях ослабления своей гегемонии будут продолжать держаться за доминирующее положение, прикрывая это под маской "распространения демократии".

Пушков уточняет, что сделать это США попытаются путем превращения Запада в коллективный лагерь за счет инкорпорации в его глобальные структуры и финансы главных центров экономической и политической власти незападного мира, а также "сдерживания" основных мировых противников — Россию и Китай.