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На Украине призвали Зеленского уйти в отставку
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Президент Украины Владимир Зеленский должен подать в отставку из-за своей некомпетентности, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. "Мы с вами... ПРАЙМ, 22.10.2023
новости, в мире, украина, владимир зеленский, конфликт на украине, олег соскин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский должен подать в отставку из-за своей некомпетентности, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Мы с вами идем от ситуации от худшего к еще худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку", — заявил он.
По словам Соскина, лидеру Киеву не удастся одержать победу в украинском конфликте, так как ВСУ несут серьезные потери, а украинцы не хотят участвовать в боевых действиях.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк проинформировал о том, что выборы президента и депутатов в 2024 году на Украине точно проводиться не будут.
Глава республики в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".