МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский должен подать в отставку из-за своей некомпетентности, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. Зеленский попросил украинских журналистов не освящать коррупцию в стране

"Мы с вами идем от ситуации от худшего к еще худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку", — заявил он.

По словам Соскина, лидеру Киеву не удастся одержать победу в украинском конфликте, так как ВСУ несут серьезные потери, а украинцы не хотят участвовать в боевых действиях.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк проинформировал о том, что выборы президента и депутатов в 2024 году на Украине точно проводиться не будут.

Глава республики в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".