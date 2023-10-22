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Украина соперничает с Израилем за поставки оружия от США, пишет СМИ
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Израиль и Украина соперничают за поставки вооружения от США, пишет New York Times. Власти США приняли решение передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, обещанные... ПРАЙМ, 22.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Израиль и Украина соперничают за поставки вооружения от США, пишет New York Times.
Власти США приняли решение передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, обещанные Киеву. Президент США Джо Байден заявил, что они (США — прим.ред.) не ставят военный конфликт в одном государстве выше другого, поэтому поставки снарядов будут обеспечены в обе страны.
"Вполне вероятно, что мир увидит постоянный поток вооружения, поступающий в Израиль", — заявила на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
По словам чиновников Конгресса США, Украина и Израиль находятся в конфликтах разного типа, поэтому имеют разные возможности и потребности.
"Предоставляемая помощь Израилю и Украине будет сильно отличаться", — сказал Майкл Дж. Морелл, бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления.
Ранее Байден направил обращение в Конгресс на утверждение пакета помощи Украине и Израилю, а также нескольким другим странам. В рамках помощи предполагается выделить более ста миллиардов долларов.