МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Вашингтон превратился в самую опасную столицу в мире, написал бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп обвинил США в сложившейся ситуации в Израиле

"Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", — говорится в сообщении.

Экс-лидер Белого дома добавил, что в случае победы на выборах он сфокусируется на благоустройстве города и восстановит его прежний вид.

Ранее Трамп критиковал миграционную политику Джо Байдена, называя ее причиной превращения Америки в "свалку".

Очередные выборы президента США состоятся в ноябре следующего года. По данным газеты "Известия", свою кандидатуру выдвинули губернатор Флориды Рон Десантис, экс-вице--президент страны Майкл Пенс, а также Трамп и Байден.