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"Смертельная ловушка". Трамп назвал самую опасную столицу в мире
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Вашингтон превратился в самую опасную столицу в мире, написал бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. "Вашингтон превратился в грязную, наполненную... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , экономика, новости, в мире, сша, дональд трамп, вашингтон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Вашингтон превратился в самую опасную столицу в мире, написал бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", — говорится в сообщении.
Экс-лидер Белого дома добавил, что в случае победы на выборах он сфокусируется на благоустройстве города и восстановит его прежний вид.
Ранее Трамп критиковал миграционную политику Джо Байдена, называя ее причиной превращения Америки в "свалку".
Очередные выборы президента США состоятся в ноябре следующего года. По данным газеты "Известия", свою кандидатуру выдвинули губернатор Флориды Рон Десантис, экс-вице--президент страны Майкл Пенс, а также Трамп и Байден.