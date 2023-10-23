МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Заявления представителя НАТО о подготовке альянса к конфликту с Россией в Арктике являются попыткой оправдать их присутствие в этом регионе, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Россиянам объяснили, зачем обычному человеку Арктика

"Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе", — сказал Корчунов журналистам.

По словам председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, альянс должен готовиться к конфликту с Россией в Арктике, учитывая возможности, которыми страна обладает в этом регионе.

Ранее МИД России заявил, что Москва ответит на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер. В России также заявили о проявлении сдержанности в Арктике и значительным уступкам США и НАТО по количеству военных объектов в этом регионе. МИД подчеркивал, что Российская Федерация придерживается обязательств по сохранению Заполярья как территории низкой военной напряженности и не размещает в Арктической зоне иностранные контингенты.