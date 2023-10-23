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В МИД ответили на заявление НАТО по Арктике
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Заявления представителя НАТО о подготовке альянса к конфликту с Россией в Арктике являются попыткой оправдать их присутствие в этом регионе, сообщил посол по особым поручениям МИД... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, в мире, россия, арктика, натогаз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Заявления представителя НАТО о подготовке альянса к конфликту с Россией в Арктике являются попыткой оправдать их присутствие в этом регионе, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе", — сказал Корчунов журналистам.
По словам председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, альянс должен готовиться к конфликту с Россией в Арктике, учитывая возможности, которыми страна обладает в этом регионе.
Ранее МИД России заявил, что Москва ответит на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер. В России также заявили о проявлении сдержанности в Арктике и значительным уступкам США и НАТО по количеству военных объектов в этом регионе. МИД подчеркивал, что Российская Федерация придерживается обязательств по сохранению Заполярья как территории низкой военной напряженности и не размещает в Арктической зоне иностранные контингенты.