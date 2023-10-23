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"Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина
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Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене вызывает недовольство главы Белого дома Джо Байдена, сообщает британская газета The Telegraph. "Во время глобального... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, глобальный юг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене вызывает недовольство главы Белого дома Джо Байдена, сообщает британская газета The Telegraph.
"Во время глобального саммита друзей и партнеров в Китае, американский лидер Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — пишет издание.
По мнению издания, Запад уже проиграл в борьбе за влияние на Глобальном Юге и в Индии. "Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина", — говорится в статье.
Ранее газета Financial Times упоминала, что Западу не удалось привлечь Глобальный Юг на свою сторону с целью поддержки Украины.