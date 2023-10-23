МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене вызывает недовольство главы Белого дома Джо Байдена, сообщает британская газета The Telegraph. В Кремле рассказали, как Путин относится к своей популярности

"Во время глобального саммита друзей и партнеров в Китае, американский лидер Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — пишет издание.

По мнению издания, Запад уже проиграл в борьбе за влияние на Глобальном Юге и в Индии. "Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина", — говорится в статье.

Ранее газета Financial Times упоминала, что Западу не удалось привлечь Глобальный Юг на свою сторону с целью поддержки Украины.