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Власти Ливана заявили об угрозе возвращения в каменный век
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал вернуть Ливан в каменный век, заявил в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности министра информации страны Зияд Макари... ПРАЙМ, 23.10.2023
новости, в мире, ливан, израиль
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЙРУТ, 23 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал вернуть Ливан в каменный век, заявил в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности министра информации страны Зияд Макари.
"Израиль никогда не воздерживался от угроз, и практически каждую неделю тот или иной израильский политический или военный чиновник угрожает Ливану и обещает вернуть страну "в каменный век" и так далее", — отметил он.
По словам Макари, угрозы Нетаньяху стали постоянным являением.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.