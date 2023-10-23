БЕЙРУТ, 23 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал вернуть Ливан в каменный век, заявил в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности министра информации страны Зияд Макари. Украина соперничает с Израилем за поставки оружия от США, пишет СМИ

"Израиль никогда не воздерживался от угроз, и практически каждую неделю тот или иной израильский политический или военный чиновник угрожает Ливану и обещает вернуть страну "в каменный век" и так далее", — отметил он.

По словам Макари, угрозы Нетаньяху стали постоянным являением.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.