МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Сара Вагенкнехт, немецкий политик, раскритиковала участие Германии в военных поставках на Украину и наложение санкций против России. Она планирует продвигать новую партию, которая будет выступать за "здравомыслие и справедливость", передает радио Sputnik. Spiegel: Германия разочаровалась в демократии и тяготеет к ультраправым

"Мы живем во времена мировых кризисов. Все больше конфликтов и войн с опасным потенциалом на эскалацию. И как раз в эти времена у Федеративной Республики Германии одно из, пожалуй, худших правительств в ее истории — правительство, действующее без плана, близоруко и местами совершенно некомпетентно", — заявила Вагенкнехт на пресс-конференции, посвященной образованию нового политического союза.

По ее мнению, Германии необходимо вернуться к политике здравомыслия. Кроме того, немецкий политик отметила, что Германия Германия является бедной сырьем, но богатой на экспорт страной. И большая часть немецкого благополучия зависит от высокой индустриальной добавленной стоимости. Но экономическими санкциями Германия отрезала себя от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив.

Германии нужна партия, которая будет придерживаться дипломатии и решать конфликты за столом переговоров, отказавшись от представления о том, что военные конфликты можно решить исключительно путем увеличения поставок оружия, заключила Вагенкнехт.