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В Ливане осудили поддержку Западом информационной машины Израиля
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Израиль обладает мощной информационной машиной, которая поддерживается Западом, заявил агентству РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари. "Без... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, в мире, израиль, палестина, ливан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕЙРУТ, 23 окт — ПРАЙМ. Израиль обладает мощной информационной машиной, которая поддерживается Западом, заявил агентству РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари.
"Без сомнений, Израиль владеет очень мощной информационной машиной, которая поддерживается Западом, и это очевидно, мы это видим каждый день. Хватает лишь увидеть то, как Запад отнёсся к бойне в баптистской больнице Газы, и как без какого-либо расследования, в том числе технического и военного, он принял израильскую повестку, и это одна большая ложь", — сообщил Макари.
Разрушение баптистской больницы в секторе Газа произошло 17 октября. В результате погибло 471 человек, а более 300 получили ранения, в том числе женщины и дети. При этом, как сообщают разные источники, палестинцы и израильтяне возлагают вину за этот теракт друг на друга.
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.