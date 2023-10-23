БЕЙРУТ, 23 окт — ПРАЙМ. Израиль обладает мощной информационной машиной, которая поддерживается Западом, заявил агентству РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари. Ливан надеется на прорыв блокады и санкций

"Без сомнений, Израиль владеет очень мощной информационной машиной, которая поддерживается Западом, и это очевидно, мы это видим каждый день. Хватает лишь увидеть то, как Запад отнёсся к бойне в баптистской больнице Газы, и как без какого-либо расследования, в том числе технического и военного, он принял израильскую повестку, и это одна большая ложь", — сообщил Макари.

Разрушение баптистской больницы в секторе Газа произошло 17 октября. В результате погибло 471 человек, а более 300 получили ранения, в том числе женщины и дети. При этом, как сообщают разные источники, палестинцы и израильтяне возлагают вину за этот теракт друг на друга.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.