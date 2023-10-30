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Звезда "угаснет". В США сообщили шокирующие новости о Зеленском
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Владимир Зеленский перестанет быть объектом всеобщего внимания в западных странах, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналисту Гарланду... ПРАЙМ, 30.10.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестанет быть объектом всеобщего внимания в западных странах, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналисту Гарланду Никсону.
"Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было", — отметил Риттер.
По мнению эксперта, Запад начинает постепенно забывать Зеленского, кроме того, рано или поздно его либо убьют, либо заменят.
С начала июня бойцы ВСУ пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подготовленные и вооруженные подразделения НАТО. Однако, по словам президента России Владимира Путина, значительных успехов добиться не удалось.