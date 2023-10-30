МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестанет быть объектом всеобщего внимания в западных странах, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналисту Гарланду Никсону. Придется смириться. Зеленский лишился особого статуса на Западе

"Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было", — отметил Риттер.

По мнению эксперта, Запад начинает постепенно забывать Зеленского, кроме того, рано или поздно его либо убьют, либо заменят.

С начала июня бойцы ВСУ пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подготовленные и вооруженные подразделения НАТО. Однако, по словам президента России Владимира Путина, значительных успехов добиться не удалось.