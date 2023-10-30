МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США взяли Совет Безопасности ООН в заложники и препятствуют его работе по поддержанию мира, особенно на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Одержимость войной". В США сообщили о подготовке к нападению на Иран

"Международные ассамблеи, в том числе ООН, в особенности ее Совет безопасности, показали, что в периоды кризиса они не достигли успеха в выполнении своей основной функции, своей сущностной обязанности и миссии — прекращения или предотвращения кризисов Вызывает сожаление, что значительное число влиятельных стран, особенно США, взяли СБ ООН в заложники и не позволяют ему выполнять как следует свою основную обязанность — сохранение мира и международной безопасности", — подчеркнул Канаани.

По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства, если бы ООН работала эффективно, не было бы многолетнего кризиса на Ближнем Востоке и в Палестине.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.